En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Vladimir Putin

Vladimir Putin

Pavel-Durov-AFP.jpg
Mundo

Rusia declara en busca y captura a fundador de Telegram por "cooperación con terrorismo"

La revista The Economist le realizó una entrevista escrita a uno de los oligarcas más prominentes de Rusia; Andrey Melnichenko.
Mundo

"A Rusia no se vencerá con las sanciones": Ignacio Valdecasas, exembajador español

Putin y Trump
Mundo

Putin felicita a Trump por el Día de la Independencia de Estados Unidos

Vladímir Putin
Mundo

Putin presume que se ha tomado las ciudad ucraniana de Limán y avanza en dirección a Sloviansk

Vladímir Putin
Mundo

Putin admite que habló con EEUU sobre una posible operación a la venezolana en Cuba

Vladimir Putin en 'The Boys'
Entretenimiento

Polémica en serie 'The Boys' tras aparición de Vladimir Putin y su relación con EE.UU.

Guerra Ucrania - Rusia
Mundo

Rusia admite que continuará la guerra, dice que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania

Zelensky-Putin-AFP.jpg
Mundo

El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin
Mundo

Rusia y Ucrania celebran en Abu Dabi su primera reunión directa mediada por EEUU

Trump y Zelenski
Mundo

Trump dice que reunión con Zelenski ha sido "buena" y que todos quieren fin de la guerra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad