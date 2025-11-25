En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Analista ucraniano advierte sobre rumores de acuerdo: “Rusia no quiere paz, quiere ganar”

Analista ucraniano advierte sobre rumores de acuerdo: “Rusia no quiere paz, quiere ganar”

El experto se refirió a los reportes que hablan de un plan original de 28 puntos, reducido a 19, como un producto de la propaganda rusa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad