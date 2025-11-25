Analista ucraniano advierte sobre rumores de acuerdo: “Rusia no quiere paz, quiere ganar”

En medio de rumores internacionales sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra, la posición de Ucrania permanece firme: no cederá territorio a Rusia y no contempla una amnistía para el presidente Vladimir Putin, según explicó el investigador Oleksandr Slyvchuk.

El analista desmintió en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, categóricamente las informaciones que sugieren que Ucrania estaría a punto de aceptar un plan de paz que incluiría concesiones territoriales.

"Ucrania no va a ceder territorio bajo ningún concepto. Eso no es un tema para discutir", afirmó Slyvchuk con contundencia. "El Gobierno ucraniano ni tampoco la Unión Europea lo van a aceptar, porque no es una cosa solamente de Ucrania, es un tema de seguridad europea en general", aseguró.

El experto se refirió a los reportes que hablan de un plan original de 28 puntos, reducido a 19, como un producto de la propaganda rusa. "Lo que sale en la prensa, las declaraciones que hace Rusia, no tenemos que tomar en serio porque es lo que busca el invasor", aseguró.



La posición sobre la OTAN

Consultado sobre otro punto del acuerdo, el perdón y la amnistía para Vladimir Putin y el ejército ruso, Slyvchuk fue directo: "Eso también es un ruido mediático, nadie lo va a perdonar". Calificó la idea de "estupidez" y la consideró inviable hasta que no se aborden cuestiones previas como las reparaciones de guerra, la liberación de prisioneros de guerra ucranianos y el retorno de los niños deportados a Rusia.



"Rusia cometió un montón de errores y se metió en una situación demasiado grave para toda Europa para recibir una amnistía después", sostuvo.

Respecto a lo que Ucrania sí estaría dispuesta a considerar en una negociación, el analista mencionó la posibilidad de un "estatus neutral" y no ingresar a la OTAN, aunque aclaró que la Alianza Atlántica "nunca ha sido una razón de esta guerra". Para Slyvchuk, la invasión responde al deseo de Moscú de controlar a Ucrania como lo hacía en el siglo XX.

Slyvchuk descartó que se esté cerca de un verdadero proceso de paz y atribuyó el estancamiento a la intransigencia del Kremlin. Según su análisis, Occidente busca que Rusia pare la guerra por el costo que representa, pero confía erróneamente en que se puede alcanzar un acuerdo de confianza con el Gobierno actual de Moscú.

"Rusia quiere ganar esta guerra, no quiere paz, no quiere pausa", afirmó. "Sin presionar sobre Rusia no vamos a tener nada, ni paz, ni alto el fuego, ninguna negociación".

El investigador explicó que, si bien el presidente Volodímir Zelensky está dispuesto a aceptar un alto el fuego negociado con Occidente, Moscú rechaza ese formato e insiste en su propio plan de 28 puntos, que incluye exigencias inaceptables para Kiev. "Rusia quiere su propio plan de paz que no es aceptable para nosotros. Entonces estamos en una vía muerta", concluyó Slyvchuk.