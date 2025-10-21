En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Polonia dice que detendrá a Putin si sobrevuela su espacio aéreo para reunirse con Trump en Budapest

Polonia dice que detendrá a Putin si sobrevuela su espacio aéreo para reunirse con Trump en Budapest

El ministro polaco de Exteriores Radosław Sikorski anunció que tienen la orden de detener a Putin si llega a entrar en su territorio "para llevarlo a la Corte por crímenes de guerra".

Radosław Sikorski
Ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Polonia podría interceptar el avión del presidente ruso, Vladímir Putin, si éste llegara a cruzar el espacio aéreo polaco para asistir a la reunión planeada con el líder estadounidense Donald Trump en Budapest, advirtió este martes el ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski.

Sikorski aludió, en declaraciones a la emisora Radio Rodzina, a la posibilidad de que el avión oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, volase a Hungría a través del espacio aéreo polaco, actualmente cerrado a las aeronaves rusas.

Primeras fotos de la reunión entre Trump y Putin en Alaska
Primeras fotos de la reunión entre Trump y Putin en Alaska.
Foto: AFP

En este contexto, advirtió, Varsovia "no puede garantizar que un tribunal independiente no ordene al Gobierno detener un avión de este tipo, con el fin de llevar a un sospechoso (de crímenes de guerra) ante el tribunal de La Haya", en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).

El ministro polaco sugirió que Putin podría, por el contrario, volar a Hungría a través de Turquía, Montenegro y Serbia.

Aviones (1).jpg
Fuerza Aeroespacial Colombiana - CACOM 5

En reacción a estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, citado por la agencia RIA Nóvosti, afirmó que las advertencias sobre la seguridad del avión de Putin "demuestran que los polacos están listos para cometer actos de terrorismo".

El riesgo de detención al que se refirió Sikorski se basa en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) el 17 de marzo de 2023, la cual se dictó contra el presidente ruso y su comisionada para la infancia, Maria Lvova-Belova.

Sobre ambos pesa una acusación de crímenes de guerra y de deportación y desplazamiento ilícito de niños, cometidos a partir del 24 de febrero de 2022, fecha en que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

La orden obliga a los 125 Estados signatarios del Estatuto de Roma (entre ellos, a Polonia), el tratado que creó la CPI, a detener a Putin si entra en su territorio.

  1. Donald Trump y Gustavo Petro.
    Donald Trump y Gustavo Petro.
    Foto: ImageFx / AFP
    Nación

    Las claves para entender la pelea entre Petro - Trump y la crisis diplomática con Estados Unidos

  2. El presidente ruso, Vladimir Putin.
    El presidente ruso, Vladimir Putin.
    Foto: AFP
    Mundo

    Putin reconoce responsabilidad en accidente de avión de pasajeros: murieron 38 personas

  3. Donald Trump y Gustavo Petro
    Donald Trump y Gustavo Petro.
    Foto: AFP
    Nación

    Petro baja el tono con Trump y propone eliminar aranceles a la producción agropecuaria

