Mujer que murió quemada en el Valle habría dejado video despidiéndose: "No valgo nada"

En Yumbo, Valle del Cauca, se registró un fuerte incendio en el barrio San Jorge en la noche de este domingo, 15 de marzo, en donde las autoridades solo hallaron el cuerpo de una mujer calcinada en su interior, sin embargo, se conoció un video que cambió la versión de esto y apuntó a que ella misma lo habría provocado.

El video, conocido a través de redes sociales, coincide con la hipótesis de parte de las autoridades de que el incendio se provocó en el interior de la vivienda y se expandió rápidamente, afectando también algunas casas aledañas. En el clip, además, la mujer aseguró haber iniciado esta situación por su cuenta.

“Hola para todos. Muchas gracias por todo, hasta nunca, adiós. Quemando esta gran pu* casa. No quiero vivir un minuto más. Adiós para todos, yo misma incendié mi casa. Quiero quemar esta hp casa. No quiero saber nada de nadie, no valgo nada para nadie. No, estoy quemando esta pu* casa. No quiero vivir más. Adiós para todos y muchas gracias, a los que me quisieron de verdad de corazón, gracias. No quiero vivir un minuto más, me quiero morir”, decía la mujer en el video.

#IMPACTANTE. Una mujer identificada como Pilar González mur¡ó en medio de incendio registrado en la noche del pasado 15MAR en el b/San Jorge, mpio/Yumbo, V. Cauca. La mujer habría publicado un video despidiéndose y mostraba cómo prendía fuego a algunos muebles dentro de la casa. pic.twitter.com/ZknwZFdLrk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 16, 2026

De acuerdo con las autoridades, esto dejó daños cercanos en la viviendo al 70 % y del 20 % en las casas aledañas del sector. El caso dejó un llamado por parte de la comunidad entorno a la salud mental en el país y, aunque el caso sigue en materia de investigación, el video habría dejado varios interrogantes en las autoridades.



Es importante destacar que, según información del Ministerio de Salud, cerca del 63 % de la población ha experimentado trastornos mentales, pero menos del 20 % recibe atención profesional. La depresión afecta al 4,7% de los colombianos y la ansiedad es alta, con un aumento significativo en la mortalidad por suicidio, especialmente en hombres (80% de los casos) y jóvenes.