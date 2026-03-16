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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Mujer que murió quemada en el Valle habría dejado video despidiéndose: "No valgo nada"

Mujer que murió quemada en el Valle habría dejado video despidiéndose: "No valgo nada"

El hecho ocurrió en la noche de este domingo en el municipio de Yumbo y en el interior de la viviendas las autoridades solo hallaron el cuerpo de una mujer.

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