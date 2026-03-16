“Dañar a Antioquia es injusto y peligroso”: Fajardo responde a Cepeda y advierte por la polarización

Las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda sobre Antioquia siguen generando reacciones en el país. Esta vez fue Sergio Fajardo quien, en entrevista con Recap Blu este lunes 16 de marzo, respondió con firmeza y puso el foco en lo que considera un riesgo mayor: la estigmatización de una región y el aumento de la polarización.

Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, habló desde su experiencia para rechazar las afirmaciones y defender la historia del departamento. En medio de la conversación, insistió en que este tipo de mensajes terminan profundizando divisiones en un momento político ya tenso.



“Es un daño innecesario”: Fajardo cuestiona las declaraciones sobre Antioquia

El candidato fue directo al referirse a las palabras de Cepeda, que han sido interpretadas como una generalización sobre el pasado violento de Antioquia. “Las declaraciones son un desprecio y una ofensa al departamento de Antioquia”, afirmó.

Para Fajardo, más allá de las diferencias políticas, hay una responsabilidad en el lenguaje que se usa en campaña. “Dañar a Antioquia porque tiene discrepancias políticas es injusto, es dañino, es peligroso y no tiene ningún sentido”, agregó.

El exgobernador recordó que la región ha vivido momentos difíciles, pero también ha logrado transformarse. “Antioquia ha vivido momentos muy amargos… pero también hemos sido capaces de transformarnos”, señaló, al mencionar procesos como el cambio de Medellín en las últimas décadas.



Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo. Fotos: Universidad de Manizales, Senado, Abelardo de la Espriella en IG.

“No se construye destruyendo”: el llamado a bajar el tono

Más allá de la crítica puntual, Fajardo aprovechó la entrevista para enviar un mensaje sobre el rumbo del debate político en el país. “Construir no se construye destruyendo, sino tendiendo puentes”, dijo, al advertir que la confrontación permanente puede escalar a escenarios más complejos.

Según el candidato, el país está atrapado en una lógica de extremos que termina alimentando el resentimiento. “Eso genera rabia y odio y el paso para la violencia ya lo hemos visto en la historia de nuestro país”, aseguró.

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En ese contexto, planteó que su propuesta busca romper con esa dinámica y abrir espacio a acuerdos desde el centro político.



“No se ha acabado”: Fajardo defiende su campaña

Frente al panorama electoral, Fajardo también respondió a quienes lo dan por fuera de la disputa. Aseguró que su candidatura sigue en construcción y que aún hay espacio para crecer. “No se crean ese cuento de que esto está terminado. No está terminado”, afirmó.

El candidato reconoció que el camino es complejo, pero insistió en que su apuesta es diferente. “El camino es largo, angosto y empinado, pero nosotros existimos”, dijo.

Finalmente, reiteró que su enfoque está en las propuestas y no en la confrontación directa con otros candidatos. Mientras tanto, el debate político sigue subiendo de tono a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia.