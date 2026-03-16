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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Dañar a Antioquia es injusto y peligroso”: Fajardo responde a Cepeda y advierte por la polarización

“Dañar a Antioquia es injusto y peligroso”: Fajardo responde a Cepeda y advierte por la polarización

Sergio Fajardo cuestionó las declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia y alertó por el riesgo de profundizar la polarización en el país en plena campaña.

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