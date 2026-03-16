Sale a la luz video del momento en que fueron asesinados dos policías en Guataquí, Cundinamarca

Un video del operativo realizado en las últimas horas muestra los momentos del ataque en el que murieron dos uniformados de la Policía en la vía Girardot–Nariño, a la altura del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí, Cundinamarca.

En las imágenes se observa a los agentes realizando un procedimiento de control a un vehículo cuando, según información conocida preliminarmente, la subintendente Diana Carolina García Rubio solicitaba refuerzos tras detectar una situación sospechosa durante la inspección.

Policías asesinados en Guataquí, Cundinamarca Foto: DirectorPolicía

De acuerdo con los primeros reportes, en medio del procedimiento uno de los ocupantes del vehículo habría sorprendido a la subintendente por la espalda.

Posteriormente, se habría iniciado un intercambio de disparos que quedó parcialmente registrado en el video del operativo, lo que desencadenó el ataque armado contra los policías que realizaban el control vial en ese sector del departamento.



El hecho terminó con la muerte de la subintendente García Rubio, quien falleció posteriormente en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas, y del patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, quien murió en el lugar.

"Según información preliminar, los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal", confirmó en sus redes sociales el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Por descubrir oro, habrían asesinado a los dos policías en Guataquí, Cundinamarca

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Las autoridades confirmaron la captura de tres personas presuntamente implicadas en el ataque, además de la aprehensión de un menor de 13 años que viajaba en el vehículo involucrado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

