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Sale a la luz video del momento en que fueron asesinados dos policías en Guataquí, Cundinamarca

En las imágenes se observa a los agentes realizando un procedimiento de control a un vehículo cuando la subintendente Diana Carolina García solicitaba refuerzos tras detectar una situación sospechosa.

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