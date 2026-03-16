El gobernador de Jorge Emilio Rey aseguró que el ataque en el que fueron asesinados dos policías en la vía Girardot-Guataquí estaría relacionado con el hallazgo de oro que, al parecer, era transportado de manera ilegal.

Según explicó el mandatario a través de su cuenta en X, los disparos contra los uniformados se produjeron mientras realizaban una inspección a un vehículo durante un operativo de control en el sector del peaje San Lorenzo, en Cundinamarca.

"En hechos que aún son materia de investigación, sobre la vía Girardot-Guataquí, en el sector del peaje San Lorenzo, lamentablemente fueron asesinados dos policías adscritos a la unidad de Tránsito y Transporte. Se trata de la subteniente Diana García y el patrullero Yeison Daza", dijo el gobernador.

Policías asesinados en Guataquí, Cundinamarca Foto: DirectorPolicía

De acuerdo con la información preliminar, durante la verificación del automotor los policías habrían encontrado el metal precioso, presuntamente adquirido o movilizado de forma irregular.



En medio del procedimiento se registró la agresión contra los uniformados, que dejó como víctimas a la subteniente Diana García y al patrullero Yeison Daza.

"Según información preliminar, los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal", confirmó Rey.

Por descubrir oro, habrían asesinado a los dos policías en Guataquí, Cundinamarca

Tras los hechos, las autoridades desplegaron un operativo que permitió la captura de tres personas señaladas de estar involucradas, quienes quedaron a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación.