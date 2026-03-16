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Blu Radio  / Nación  / Por descubrir oro habrían asesinado a los dos policías en Guataquí, Cundinamarca

Por descubrir oro habrían asesinado a los dos policías en Guataquí, Cundinamarca

El ataque dejó como víctimas a la subteniente Diana García y al patrullero Yeison Daza en Guataquí, Cundinamarca.

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