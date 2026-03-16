Capturan a tres personas por el asesinato de dos policías en la vía Girardot–Nariño

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó la captura de tres personas señaladas de ser las responsables del asesinato de dos policías en la vía Girardot - Nariño, a la altura del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí, Cundinamarca. Así las cosas, las autoridades confirmaron la aprehensión de un menor de 13 años que viajaba en el vehículo del que se bajaron los señalados y dispararon contra los agentes.

Policías asesinados en Guataquí, Cundinamarca Foto: DirectorPolicía

Por otro lado, también confirmaron la identidad de las víctimas. Se trata de la subintendente Diana Carolina García Rubio, que falleció en un centro médico por la gravedad de las heridas, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, quien murió en el sitio de los hechos. Cabe resaltar que esto ocurrió cuando realizaban un operativo de control en un puesto de vigilancia en la vía.

“Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia. A sus familias envío un abrazo solidario y todo nuestro acompañamiento en este momento de inmenso dolor”, concluyó el director de la Policía Nacional.

General Rincón se pronuncia sobre asesinato de dos policías en Guataquí, Cundinamarca

Entre tanto, la Policía de Cundinamarca, que atendió los hechos, confirmó la incautación de un arma de fuego con la que habrían disparado a los policías y la inmovilización del vehículo implicado, con placas CAJ-254, de marca Mitsubishi y color verde.



Por su parte, la Procuraduría se pronunció rechazando lo sucedido y pidiendo celeridad en la investigación. Por ahora, los tres presuntos responsables ya están a disposición de la Fiscalía y el menor de edad fue entregado al ICBF.