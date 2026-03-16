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Blu Radio  / Nación  / Capturan a tres personas por el asesinato de dos policías en la vía Girardot–Nariño

Capturan a tres personas por el asesinato de dos policías en la vía Girardot–Nariño

La captura la confirmó que director de la Policía Nacional, General William Rincón, tras el asesinato de dos policías en medio de un puesto de control sobre la vía.

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