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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Asesinan a dos policías en la vía Girardot – Nariño, en Cundinamarca

Asesinan a dos policías en la vía Girardot – Nariño, en Cundinamarca

Según la información preliminar, dos personas descendieron de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra los uniformados que se encontraban cumpliendo labores de control y vigilancia en la zona.

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