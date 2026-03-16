Asesinan a dos policías en la vía Girardot – Nariño, en Cundinamarca

Dos agentes de la Policía Nacional fueron asesinados en un ataque armado registrado en la vía que comunica a Girardot con Nariño, en el departamento de Cundinamarca. El hecho ocurrió en el sector del peaje San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Guataquí, y ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según la información preliminar, dos personas descendieron de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra los uniformados que se encontraban cumpliendo labores de control y vigilancia en la zona. Uno de los policías murió en el lugar del ataque, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Girardot, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Las víctimas fueron identificadas como la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, quienes prestaban servicio en labores de tránsito y seguridad vial en este corredor del centro del país.

Policías asesinados en Guataquí, Cundinamarca Foto: DirectorPolicía

El comandante de la Policía Nacional de Colombia, el general William Rincón, expresó su rechazo por el crimen a través de su cuenta en la red social X, donde lamentó la muerte de los uniformados: “Para mí no es fácil dar esta noticia. Hoy, con profundo dolor en el corazón, debo informar al país sobre el asesinato de dos de nuestros compañeros: la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, policías que fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos”, escribió el oficial.



General Rincón se pronuncia sobre asesinato de dos policías en Guataquí, Cundinamarca

El general también envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas, al señalar que la institución acompaña a sus seres queridos en este momento de dolor y que la pérdida afecta profundamente a toda la fuerza pública. De acuerdo con la información entregada por la Policía, la reacción inmediata de las unidades permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, quienes serían los presuntos responsables del ataque. Los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones judiciales.

