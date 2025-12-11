En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Putin expresa su apoyo al Gobierno venezolano en conversación telefónica con Maduro

Putin expresa su apoyo al Gobierno venezolano en conversación telefónica con Maduro

"Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa", señaló la Presidencia rusa en un comunicado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad