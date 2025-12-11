Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 11 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables del país.

Para miles de jugadores, este sorteo matutino es más que una apuesta: es un ritual diario que combina expectativa, tradición y la esperanza de comenzar el día con buena suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 11 de diciembre de 2025 es el 4280 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4280

Dos últimas cifras: 80

Tres últimas cifras: 280

La quinta: 8

Modalidades de juego y premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece una amplia variedad de modalidades pensadas para todo tipo de jugadores, desde quienes buscan apuestas simples hasta quienes prefieren mayores ganancias con más riesgo. Estas son sus principales opciones y pagos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: multiplica por 208 la apuesta.

multiplica por 208 la apuesta. 3 cifras directo: entrega 400 veces el valor jugado.

entrega 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

otorga 50 veces el valor apostado. 1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Esta variedad convierte al sorteo en una alternativa flexible y accesible, ideal tanto para quienes juegan a diario como para los apostadores ocasionales.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.



El sorteo no se juega los domingos ni festivos, por lo que muchos seguidores han adoptado este horario como una cita fija al iniciar su jornada.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Para cobrar un premio igual o superior a $100.000, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original, sin daños ni enmendaduras y con el reverso diligenciado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país. Su variedad de modalidades, la claridad en sus procesos y la posibilidad de obtener atractivos premios lo convierten en una de las alternativas matutinas preferidas por los apostadores colombianos.