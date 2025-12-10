Régimen de Maduro rechazó incautación de barco petrolero: “Es piratería internacional”

Luego de que el presidente Donald Trump informara que EE. UU. tomó el control de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro reaccionó a través de un comunicado, calificando esto como un “robo descarado y un acto de piratería internacional”.

Agregaron que el interés de Estados Unidos es quedarse con el petróleo venezolano y, por esa razón, se han dado intervenciones en el Caribe y el Pacífico, con 22 bombardeos y 87 muertos en operaciones que el gobierno Trump considera parte de la lucha contra las drogas.

“En estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, se lee en el documento.

A esto se suma que el régimen asegura que dicha acción de incautación está ligada a la entrega del Premio Nobel a la líder opositora María Corina Machado, lo que calificaron como un show político.



“Asimismo, denunciamos que este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo, donde quedaron expuestas nuevamente las manipulaciones y la falta de resultados de quienes han pretendido durante años, sin ningún éxito, una operación de ‘cambio de régimen’, a través de la violencia y en abierta complicidad con gobiernos occidentales”, agregan.

El régimen anunció acciones legales internacionales e hizo un llamado a los venezolanos para rechazar este hecho.