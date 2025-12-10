En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Régimen de Maduro rechazó incautación de barco petrolero: “Es piratería internacional”

Régimen de Maduro rechazó incautación de barco petrolero: “Es piratería internacional”

Agregaron que el interés de Estados Unidos es quedarse con el petróleo venezolano y, por esa razón, se han dado intervenciones en el Caribe y el Pacífico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad