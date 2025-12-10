Claudia López y Mauricio Lizcano radicaron sus firmas para aspirar a la Presidencia

La sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el occidente de Bogotá se ha convertido en los últimos días en un lugar de peregrinación, ya que los precandidatos presidenciales que quieren participar en las elecciones de mayo mediante el mecanismo de firmas o grupo significativo de ciudadanos tienen hasta el próximo 17 de diciembre para entregar el total de rúbricas ante la autoridad electoral, para que se certifique si alcanzaron la meta de aproximadamente 635.000 firmas válidas y así permitir la inscripción.

En la mañana de este miércoles acudieron a la sede de la Registraduría la exalcaldesa Claudia López y el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

López, quien radicó 1’297.000 firmas a través de su movimiento ‘Imparables’, aseguró que su propuesta es luchar por una Colombia justa y una Colombia del cuidado. Eso sí, dejó la puerta abierta a participar en la consulta interpartidista del mes de marzo, por fuera de los extremos.

“El que esté dispuesto a enfrentarse al candidato del petrismo y no le tiemble la voz; el que esté dispuesto a enfrentarse al candidato del uribismo y no le tiemble la voz, yo estaré lista hasta el 22 de diciembre para ir a una consulta con esas personas. Yo no creo en los acuerdos políticos, yo no creo en los acuerdos de partidos, yo no creo en las maquinarias, yo nunca he estado en eso. No es que la gente venga y diga ‘yo tengo no sé cuánto y usted tiene no sé cuánto y vamos a sumar’. Esa es la politiquería del pasado. Lo que yo tengo es carácter, experiencia, capacidad de gobierno y de transformación”, aseguró López.



Por su parte, el exministro Lizcano presentó aproximadamente 1’807.000 firmas, tres veces más que el número necesario para avalar la candidatura. Es el segundo candidato que presenta más firmas después de Abelardo de la Espriella. El enfoque de su propuesta es recuperar el derecho a la tranquilidad y la seguridad.

“Nosotros queremos recuperar el derecho a la alegría. El derecho a la alegría es vivir sin miedo. Que las mujeres salgan a la calle y no tengan que apretar el bolso porque sientan que se los vayan a robar; que no tengan que guardar el celular, porque hoy pierde la vida cualquier persona por tener un celular simplemente en la calle. Porque necesitamos que los jóvenes no tengan miedo de ir a una fiesta en la noche, y que los padres no tengan miedo de que no tengan que volver”, afirmó Lizcano.

Eso sí, frente a la posibilidad de ir a una consulta, aunque el exministro dejó claro que es su voluntad participar, es poco optimista sobre el futuro de estos mecanismos.

Publicidad

“Creo que, desafortunadamente, nadie quiere ir a consulta, entonces es una decisión que tendremos que tomar en la medida en que la gente quiera consultas. Yo no tendría problema en ir a consulta, no tengo problema en ir a primera vuelta. Lo que yo quiero es servirles a los colombianos. Sin embargo, vemos demasiadas peleas políticas, demasiados egos, demasiados intereses que no se han podido sobrepasar para realmente ir a una consulta”.

La agenda para este jueves estará encabezada a las nueve de la mañana por Daniel Palacios; a las once de la mañana le sigue Vicky Dávila; y a las dos de la tarde, Aníbal Gaviria, quienes acudirán a la Registraduría para entregar sus firmas.