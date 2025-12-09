En vivo
Un total de 3.231 candidatos quedaron inscritos para elecciones de Congreso

Un total de 3.231 candidatos quedaron inscritos para elecciones de Congreso

En total 1.124 candidatos se postularon para el Senado y 2.107 lo hicieron para la Cámara de Representantes.

