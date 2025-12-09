Un total de 3.231 candidatos quedaron inscritos para elecciones de Congreso

Ya finalizó el plazo para que quienes quieren aspirar al Congreso en las elecciones del 2026 se puedan inscribir. Según la Registraduría, 3.231 candidatos quedaron inscritos para las elecciones legislativas, 1.124 candidatos se postularon para el Senado y 2.107 lo hicieron para la Cámara de Representantes.

“Al Senado de la República fueron inscritos 1.124 candidatos que componen 27 listas, así: por la circunscripción nacional se inscribieron 16 listas conformadas por 1.097 candidatos y por la circunscripción indígena, 11 listas integradas por 27 aspirantes”, explicó la Registraduría.

Votación - referencia // Foto: AFP

Es importante recordar que hay un periodo de modificación de candidatos inscritos, por renuncia o no aceptación, que va del 9 al 15 de diciembre.

“A la Cámara de Representantes fueron postulados un total de 2.107 candidatos en 500 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 304 listas integradas por 1.671 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 22 candidatos; afrodescendiente, 47 listas conformadas por 126 candidatos; internacional, 17 listas formadas por 44 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 122 listas integradas por 244 candidatos”, señaló la Registraduría.