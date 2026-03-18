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Blu Radio  / Mundo  / Bebé recién nacido muere tras ser atacado por el perro de la familia: esto se sabe

Bebé recién nacido muere tras ser atacado por el perro de la familia: esto se sabe

Familiares del bebé señalaron que el perro, que llevaba años en la familia, habría derribado la cuna del menor antes de atacarlo.

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