Bebé recién nacido muere tras ser atacado por el perro de la familia: esto se sabe

Una bebé de cinco días de nacida murió luego de sufrir graves heridas dentro de su vivienda, en un caso que es investigado por las autoridades y que estaría relacionado con el ataque de un perro del mismo hogar.

El hecho se registró en la mañana del martes 17 de marzo en Novi, Michigan (Estados Unidos), cuando sobre las 8:30 a. m. las autoridades recibieron una llamada de emergencia desde una casa móvil. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la menor inconsciente y con múltiples lesiones.

De acuerdo con el reporte oficial, un familiar fue quien halló a la recién nacida con heridas punzantes. Las primeras evaluaciones indican que estas serían compatibles con el ataque de un animal. La bebé fue trasladada de inmediato a un hospital cercano; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Bebé recién nacido Foto: AFP, imagen de referencia

Aunque la investigación continúa en curso, una de las principales hipótesis apunta a que el responsable sería el perro de la familia, descrito como un ejemplar mestizo de tamaño mediano. Las autoridades no han confirmado detalles sobre la propiedad del animal mientras se avanza en la recolección de pruebas.



Tras lo ocurrido, el Servicio de Control de Animales del condado retiró al perro de la vivienda y lo mantiene bajo custodia. Su destino, incluida una eventual decisión de sacrificio, dependerá de los resultados que arroje la investigación.

Familiares de la menor entregaron versiones preliminares sobre lo sucedido. La abuela de la bebé indicó que, según lo relatado por el padre, el animal habría derribado la cuna antes del ataque. “Él cree que el perro lo hizo solo para atacar al bebé”, afirmó.

También señaló que el can había convivido durante años con la familia, incluidos otros niños, sin registrar comportamientos agresivos. “No sabemos qué pasó realmente, se descontroló de un momento a otro”, agregó.

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Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios y evidencias para esclarecer las circunstancias exactas de este caso, que ha generado conmoción en la comunidad.