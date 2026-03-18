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Blu Radio  / Salud  / Crisis en salud golpea a docentes: maestra lleva 15 meses sin cirugía por fallas del Fomag

Crisis en salud golpea a docentes: maestra lleva 15 meses sin cirugía por fallas del Fomag

Retrasos en autorizaciones, falta de convenios con clínicas y demoras en citas médicas tienen a docentes en condiciones críticas. Una profesora en Risaralda denuncia deterioro de su salud.

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