Sociedades Científicas pide a candidatos presidenciales propuestas para salvar el sistema de salud

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales para que presenten propuestas concretas que permitan estabilizar el sector.

A través de una carta abierta, el gremio —que reúne a más de 70 especialidades médicas— manifestó su interés en abrir un espacio de diálogo centrado en soluciones técnicas, alejadas de intereses partidistas. La iniciativa busca poner sobre la mesa medidas viables que respondan a las dificultades actuales del sistema.

El presidente de la asociación, el médico intensivista Agamenón Quintero, aseguró que el país no necesita una reforma estructural como la que se ha planteado en distintos escenarios, sino ajustes puntuales que fortalezcan el modelo existente. En ese sentido, destacó la importancia de mantener y mejorar la alianza público-privada que ha caracterizado al sistema de salud colombiano.

Entre las propuestas planteadas por el gremio se encuentran la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo financiero, aumentar la vigilancia sobre los recursos de la salud y establecer un estatuto que regule la contratación del talento humano, con el fin de enfrentar la precarización laboral en el sector.



Asimismo, insisten en la implementación efectiva de un modelo de Atención Primaria en Salud, la creación de centros especializados para enfermedades de alto costo, raras y huérfanas, y el reconocimiento de la autonomía profesional acompañada de mecanismos de autorregulación.

El llamado también incluye la regulación de la recertificación médica y el fortalecimiento de la formación de nuevos profesionales, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad del servicio.

Finalmente, desde la ACSC reiteraron su disposición para escuchar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia, en busca de construir soluciones conjuntas que permitan garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud en el país.