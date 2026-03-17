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Sociedades Científicas pide a candidatos presidenciales propuestas para salvar el sistema de salud

El gremio médico advierte que no se requiere una reforma estructural, sino ajustes urgentes con enfoque técnico y sin intereses políticos.

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