Declaran culpable a estadounidense por explotación sexual de mujeres en Medellín: van 4 condenados

Una de las luchas de la actual Alcaldía de Medellín es combatir de manera directa la explotación sexual de niños y adolescentes en la capital antioqueña y llevar a la cárcel a los responsables.

Mientras que en la capital antioqueña avanza un trabajo con Migración Colombia, donde se ha logrado por ejemplo este año que 27 extranjeros sean inadmitidos.

La otra tarea se adelanta con la Policía Nacional, la Dirección de Protección -Dipro, la Fiscalía y las agencias de los Estados Unidos como HSI Colombia y HSI Miami, que lograron una nueva condena en territorio norteamericano de un ciudadano de ese país.

Se trata de Ramón Arellano Sandoval, que fue declarado culpable por un jurado de la corte de Florida por intento de trata sexual de una menor y por intento de producción de material de explotación sexual infantil.



El alcalde Federico Gutiérrez, que celebró este logro, aseguró que este extranjero se enfrenta a una pena de hasta cadena perpetua en prisión federal por el delito de trata y hasta 30 años adicionales por el de producción. Un juez federal definirá su sentencia en los próximos días.

“Aquí no hay segundas oportunidades: quien le haga daño a nuestros niños y niñas será perseguido y capturado. Y que quede claro: no basta con reducir las cifras. No descansaremos hasta erradicar por completo cualquier expresión de este delito que afecte a nuestros menores y a las mujeres”, dijo el mandatario local en su cuenta en X.

Además de este caso que se declara culpable a este extranjero, ya se ha logrado cadenas perpetuas para Stefan Correa y Manuel Poceiro, mientras que a Mohamed Anaswed y Michael Jamie Inofuentes, condenados a 21 y 18 años, respectivamente.

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Otra de las estrategias es impidiendo el ingreso de depredadores sexuales a la ciudad desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, donde en el año 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país, 45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch.