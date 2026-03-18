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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Declaran culpable a estadounidense por explotación sexual de mujeres en Medellín: van 4 condenados

Declaran culpable a estadounidense por explotación sexual de mujeres en Medellín: van 4 condenados

Ya se ha logrado cadenas perpetuas para Stefan Correa y Manuel Poceiro, mientras que a Mohamed Anaswed y Michael Jamie Inofuentes, condenados a 21 y 18 años, respectivamente.

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