Ya son 50: estas mujeres denuncian presuntos abusos de urólogo en Medellín y buscan justicia

La Secretaría de las Mujeres de Medellín reveló que fue designado un fiscal especializado para estudiar las cerca de 50 denuncias de mujeres que han recibido, por presunto abuso sexual, que desde hace 28 años habría cometido el urólogo Alberto Posada.

En Medellín, aumenta la controversia en torno a los presuntos procedimientos irregulares practicados a varias mujeres por un urólogo de gran renombre.

Entre lágrimas y con manos temblorosas, las víctimas relataron en Blu Radio cómo un acto tan cotidiano en Colombia, acudir a urgencias o la recomendación de un médico, terminó siendo su peor decisión.

Para estas mujeres, confiar en este urólogo significó caer en manos de un profesional que, presuntamente, cruzó la línea de la ética para vulnerarla.



Varias de las víctimas, que hoy llevan sus testimonios ante la Fiscalía y las redes sociales, coinciden en un escenario: la Clínica Las Vegas. Muchas llegaban allí por cólicos renales u otros síntomas, confiando en el prestigio del urólogo, quien aprovechaba su antigua vinculación como socio de la torre médica para citarlas en su consultorio privado.

Es el caso de Claudia Matallana. Según contó a Blu Radio, su calvario comenzó hace 26 años cuando, con apenas 18, acudió a urgencias. Tras unos exámenes, el especialista le ordenó ir a su oficina en sede médica, contigua a la Clínica, por una supuesta fórmula médica. Ella asistió sola, adelantándose a su madre, sin sospechar que aquella mañana de sol primaveral marcaría por completo su vida.

“Llegué al consultorio, me hizo pasar, me dijo que me quitara toda la ropa y que me pusiera la bata y me acostara en la camilla. Me acosté inmediatamente y él me empezó a hacer un tacto vaginal y yo como que, ¿qué es esto?, ¿sí es normal?, pues tacto sabiendo que es que tengo cálculos en los riñones, pues cómo por qué”, relató en Blu Radio.

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Ante esta situación que la tomó por sorpresa, no supo cómo reaccionar:

Claudia, con el pasar de los minutos, quedó petrificada, sin moverse y sin saber qué hacer o qué decir. Con mucho miedo.

“Yo estaba como en shock, pero cuando él ya intentó subirme la bata completa como para taparme la cara y dice que para mirarme los lunares, unos lunares que tengo en el pecho. Yo ahí sí dije, un urólogo preocupado por unos lunares, esto no está bien, esto no está bien, entocnes ahí me paré y le dije…()...no, no, no, no, esos lunares ya me los hice revisar y están bien", puntualizó en su relato.

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Blu radio también habló con Alejandra Fortich Valencia, otra de las víctimas que ingresó a la comunidad de mujeres creada en WhatsApp.

Esta plataforma, que tras hacerse pública las acusaciones ha venido en aumento y cada vez son más las denunciantes del médico Posada. Ella relató que conoció al urólogo porque era allegado a la familia de su novio de entonces, buscando una solución para los problemas de salud que venía padeciendo.

“Cuando hace el tacto vaginal, él se desvía de lo profesional y te empieza a hacer preguntas como si eso es excitante, si eso te hace sentir algún tipo de placer. Al principio empezaba como por el lado profesional, entonces sí me decía cómo este punto es doloroso, este punto te arde, pero ya de ahí en adelante su discurso se iba por otro lado, nada que ver con la ciencia médica y pues la urología”, aseguró Fortich.

Esos minutos en el consultorio nunca se le borraran a Alejandra:

"Siempre se hizo el loco. Algo que menciona mucho es que él hacía un examen muy exhaustivo, muy completo, que incluso se tardaba más de lo indicado en una cita normal. Era un excelente maestro, pues a la hora de explicarte cuál era tu problema”.

Estas historias son el relató de las mujeres del chat y que sus denuncias ya fueron hechas en la Fiscalía de Medellín, sin embargo, podría seguir aumentando, ya que Blu Radio conoció que el subregistro superaría las 50 mujeres que por múltiples razones, como la vergüenza, el miedo o el dolor que les causa este tipo de aparentes abusos, deciden callar.