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Ya son 50: estas mujeres denuncian presuntos abusos de urólogo en Medellín y buscan justicia

Blu Radio logró el testimonio de dos de ellas, que revelan el actuar bajo la bata de Alberto Posada.

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