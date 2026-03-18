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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan causas de muerte de una mujer hallada en una casa incendiada en Medellín

Investigan causas de muerte de una mujer hallada en una casa incendiada en Medellín

Al parecer, la pareja sentimental de la víctima habría salido del inmueble minutos antes de reportarse un enorme incendio.

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