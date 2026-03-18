Investigan causas de muerte de una mujer hallada en una casa incendiada en Medellín

Autoridades en Medellín investigan la muerte de una mujer que fue encontrada incinerada al interior de una vivienda. Al parecer, la pareja sentimental de la víctima habría sido del inmueble minutos antes de reportarse un enorme incendio.

En todo un misterio se ha convertido la muerte de una mujer que fue encontrada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín al interior de una vivienda en donde minutos antes se había reportado un enorme incendio que también es investigado por parte de las autoridades correspondientes.

La información que se ha podido conocer es que los hechos ocurrieron en la Comuna Popular, cuando los vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre una conflagración que atendió rápidamente el Cuerpo Oficial de Bomberos que una vez controló el fuego hizo un macabro hallazgo.

Dentro de la vivienda y cuando se hacía la respectiva inspección se halló el cuerpo calcinado de una mujer que, al parecer, residía en ese lugar con su pareja sentimental que según las versiones preliminares habría salido del inmueble algunos minutos antes de que la conflagración acabara con buena parte de esta estructura en la Comuna Popular.



Una de las líneas investigativas que se manejan hasta ahora depende mucho de que se encuentre a este hombre que nunca volvió al lugar, más si se tiene en cuenta que cerca al lugar del incendio se encontraron dos tarros, al parecer, con gasolina y con manchas de sangre.

Lo que piden los familiares de la víctimas y vecinos de la zona es que se investigue a profundidad cómo surgió la conflagración, ya que una de las hipótesis que se tienen hasta el momento es que este incidente pudo ser provocado por la pareja sentimental de la mujer que falleció en las últimas horas en la capital de Antioquia.