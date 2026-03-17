Gob. de Antioquia pidió intervención de ICBF por presunto uso de niños en minga indígena de Medellín

La movilización de cerca de 500 indígenas a las inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín no solo ha creado polémica por las afectaciones que han provocado en la capital de Antioquia, sino porque estarían usando menores de edad en medio de esta minga que manifiesta dificultades en salud, entrega de tierras y demás.

Sobre el caso de los cerca de 200 menores que han hecho presencia en esta zona de Medellín, la Gobernación de Antioquia a través de la Unidad de Programas Sociales y la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia pidieron una intervención inmediata del ICBF para garantizar los derechos de los menores de edad.

Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de Antioquia, explicó que la solicitud fue amparada por la Ley de Infancia y Adolescencia en el que establece que el ICBF se debe encargar de la protección y restablecimiento de niños, niñas y adolescentes, más si se tiene en cuenta el presunto uso para evitar una posible intervención.

"Instamos al ICBF para que se realice de manera urgente la verificación de derechos de las niñas y niños adolescentes que están siendo utilizados en las manifestaciones de la minga indígena. Son niños y niños menores de 5 años que hoy no están recibiendo la alimentación y la atención integral en sus territorios", explicó Londoño.



Hay que mencionar que en el oficio que le envió la Gobernación al ICBF se lee que, “esta situación pone en riesgo la vida, la integridad personal y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Solicitamos como articulares del sistema nacional de bienestar familiar, se realicen acciones prioritarias para que se eviten estas vulneraciones de derechos”.

A la espera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegue al lugar a verificar el estado de los menores de edad, la Gobernación puso a disposición sus capacidades institucionales para ayudar a garantizar que los menores de edad no sean vulnerados durante estas jornadas de manifestación en Medellín.