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Gob. de Antioquia pidió intervención de ICBF por presunto uso de niños en minga indígena de Medellín

Desde la autoridad departamental aseguran que hay niños menores de 5 años que están sin los debidos cuidados en la capital de Antioquia.

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