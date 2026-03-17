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Pueblo wayuu pide al Gobierno no liquidar contratos entre Nueva EPS e IPS indígenas

La Nueva EPS informó que todavía no hay una decisión oficial frente a esta medida, pero las autoridades wayuu insisten en que, antes de que esto ocurra, el Gobierno debe concertar con las comunidades.

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