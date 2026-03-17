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Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría responsabiliza a Nueva EPS por la muerte del niño Kevin Acosta

Procuraduría responsabiliza a Nueva EPS por la muerte del niño Kevin Acosta

La Procuraduría determinó que el niño Kevin Arley Acosta, quien padecía de hemofilia, murió como consecuencia de la omisión de la Nueva EPS que no le suministró a tiempo el medicamento para tratar dicha enfermedad.

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