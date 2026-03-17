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Blu Radio  / Salud  / “Desidia de Nueva EPS llevó a su muerte; él ya tenía donante”: fundación en caso Jeison Pinzón

“Desidia de Nueva EPS llevó a su muerte; él ya tenía donante”: fundación en caso Jeison Pinzón

Jeison Javier Pinzón ya tenía una donante, su hermana, pero la EPS no permitió un tratamiento que era necesario para realizar el procedimiento.

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