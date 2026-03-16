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Blu Radio  / Salud  / Jeisson Pinzón, otro paciente que muere en Colombia reclamando al Gobierno Petro por medicamentos

Jeisson Pinzón, otro paciente que muere en Colombia reclamando al Gobierno Petro por medicamentos

El paciente de 20 años tenía un fallo judicial y una orden de desacato contra Nueva EPS para recibir un medicamento que requería para su tratamiento, pero aseguró que durante cinco meses no le fue entregado.

Jeisson Pinzón, otro paciente que muere en Colombia reclamando al Gobierno Petro por medicamentos
Jeisson Pinzón, otro paciente que muere en Colombia reclamando al Gobierno Petro por medicamentos
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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