Jeisson Pinzón, otro paciente que muere en Colombia reclamando al Gobierno Petro por medicamentos

Jeison Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia aguda, murió el pasado sábado 14 de marzo mientras esperaba la entrega de un medicamento esencial para su tratamiento por parte de Nueva EPS.

El joven había denunciado públicamente el pasado 6 de marzo las dificultades que enfrentaba para acceder al fármaco blinatumumab, recetado por sus médicos para tratar su enfermedad. Según relató en ese momento, fue diagnosticado con leucemia en febrero de 2025 y desde octubre del mismo año comenzó a presentar problemas con la entrega del medicamento.

Blinatumumab es un medicamento de inmunoterapia utilizado para tratar la leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B. Este tratamiento actúa uniendo las células cancerosas con las células T del sistema inmunitario para que el organismo pueda destruirlas.

Pacientes Colombia alerta riesgo de desabastecimiento de medicamentos tras decisión de la SIC Foto creada con IA.

Pinzón Sandoval afirmó que durante cinco meses no recibió el medicamento, pese a contar con un fallo judicial y una orden de desacato contra la EPS para garantizar su entrega. En declaraciones a medios de comunicación, señaló que las respuestas que recibía por parte de la entidad no eran claras.



“Por parte de Nueva EPS siempre se reciben evasivas, pero ninguna respuesta clara sobre qué pasa con el medicamento”, aseguró en su momento.

El joven también manifestó que había presentado peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin obtener solución. Incluso, en sus últimas declaraciones públicas, hizo un llamado a esa entidad para que atendiera su situación, pues consideraba que su caso no estaba siendo escuchado.

Además, indicó que ya había sufrido una recaída debido a la falta del tratamiento. “La sola quimioterapia no es suficiente”, afirmó, al explicar que el medicamento era fundamental dentro del esquema médico que le habían ordenado.

Publicidad

Pinzón Sandoval también solicitó la intervención del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Gobierno nacional para que se tomaran medidas frente a los retrasos en la entrega de medicamentos a pacientes que dependen de estos tratamientos. “Esperamos soluciones claras”, manifestó.

El caso incluso fue presentado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de buscar apoyo para garantizar la entrega completa de su tratamiento.

Pese a haber acudido a diferentes instancias como la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y otras entidades del Gobierno, y a contar con una orden judicial que obligaba a suministrar el medicamento, el joven murió sin haber recibido el fármaco necesario para continuar su tratamiento contra la leucemia.