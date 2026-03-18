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Se levantó protesta de minga indígena en Medellín tras llegar a varios acuerdos

La Gobernación de Antioquia indicó que revisaron los reclamos en materia de educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, mujeres, deportes y recreación y proyectos sociales.

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