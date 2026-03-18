Se levantó protesta de minga indígena en Medellín tras llegar a varios acuerdos

Luego de por lo menos 44 horas de manifestaciones, la minga indígena salió de Medellín, donde permanecía en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra, luego de llegar a algunos acuerdos con la Gobernación de Antioquia. En vídeos quedó registrado como, en medio de un fuerte aguacero, los manifestantes salieron a sus lugares de origen.

Desde su llegada a la capital antioqueña, líderes de las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida, de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá y la Organización Indígena de Antioquia – OIA, habían manifestado que había incumplimientos a lo pactado en 2024, por lo que, junto con diferentes dependencias de la entidad, revisaron uno a uno los reclamos en materia de educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, mujeres, deportes y recreación y proyectos sociales.

"Hemos logrado revisar los acuerdos de la Minga del año 2024, punto por punto. Este acuerdo quedó materializado y firmado para que se puedan ejecutar en los territorios esos proyectos y esos programas que tanto requieren para mejorar su calidad de vida", señaló María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación.

Jaime Rivera, líder indígena de San Pedro de Urabá, quien ya había manifestado en diálogo con Blu Radio la intención de querer llegar a acuerdos este mismo martes, dio un mensaje de tranquilidad frente a lo sucedido.



"Queremos mandar este mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia. Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia. Agradecemos de que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos", indicó.

Como lo había anunciado más temprano el gobernador Andrés Julián Rendón, el ente departamental hará seguimiento a los acuerdos, para lo que incluso se comprometió a enviar una comisión de funcionarios para verificar los reclamos, aunque desde allí reiteraron a los indígenas que estarán abiertos al diálogo: “organizado, respetuoso y de buena fe, pero, nunca bajo presión de vías de hecho o amenazas de bloqueos”.

Pese a la insistencia de líderes indígenas en que esta manifestación no tenía tinte político y que tampoco estaban financiados, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, anunció que estará sobre las 10:00 de la mañana en La Alpujarra rindiendo un homenaje para la Fuerza Pública, mandatarios y el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, según dijo en la red social X por impedir “los bloqueos que intentaron efectuar los manifestantes”, aunque el corporado miembro del partido Centro Democrático este hizo presencia allí con palos y agentes del Ministerio Público le pidieron que se retirara y no provocara a los manifestantes, que no adelantaron desmanes.

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Finalmente, hay que recalcar que luego de dos días de trabajos remotos, la Gobernación de Antioquia confirmó que este miércoles volverán todos los funcionarios públicos a la presencialidad, decisión que la Alcaldía de Medellín ya había tomado con anterioridad.

