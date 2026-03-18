Sin fecha de apertura, autoridades reparan daño en la avenida El Poblado de Medellín por socavación

Una grave emergencia vial se registra en Medellín tras la aparición de una socavación en la avenida El Poblado con calle 7, en inmediaciones del hotel Dan Carlton. El daño en la calzada, provocado por las fuertes lluvias de las últimas horas, obligó al cierre total de este importante corredor en ambos sentidos.

Las autoridades confirmaron que se adelantan estudios técnicos y trabajos de estabilización del terreno, proceso que podría tardar varios días debido a la magnitud del daño. Mientras tanto, la movilidad en el sur de la ciudad se ha visto severamente afectada.

Conductores y ciudadanos reportan baja circulación en la zona y una notable ausencia de transporte público y taxis. Además, vías como la calle 10 y la avenida Las Vegas presentan alta congestión, dificultando el desplazamiento.

"Hay mucho trancón, la 10 está congestionadísima, la vía Las Vegas está cerrada, no hay por dónde movilizarse. Tienen la vía cerrada, están recogiendo lo que es escombros, lodazal y acá venía, pues, con un pasajero, con un familiar y venía para allí, le pedí permiso al guarda por que me dejara pasar toca pedir permiso porque si no es un parte ahora como que no aguanta. Él me dejó pasar hasta cierto punto, ya me devuelvo y me toca mirar a ver por dónde me busco vías alternas para poder ir al trabajo, que yo trabajo allí en Monterrey", manifestó Mauricio Palacio, motociclista.



Quienes también se han visto afectados son los venteros ambulantes del sector, como lo contó Claudia Susana, una de ellas. ¿Ha tenido clientes? "no, no, muy pocos, muy pocos, muy pocos. No hay taxistas, no hay circulación de carros en el hotel, entonces la situación está como difícil. Ayer me vendí como 15 tintos, dos aromáticas, como te reitero, estaba comenzando de nuevo, y no me fue tan mal. Lo que me llegue es bien recibido", narró.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó que expertos evalúan otros puntos de la quebrada la Presidenta: "Hemos hecho una revisión, desde el mismo día de ayer también, de diferentes zonas y puntos especiales donde también hay coberturas por la quebrada de la presidenta, especialmente hacia las hacia aguas arriba y aguas abajo, y los otros elementos donde hay coberturas sobre los cuales pasan vías están en buen estado. Pero seguiremos revisando", indicó.



Vías alternas al cierre de la Avenida El Poblado

La Secretaría de Movilidad informó que el cierre se mantiene entre las calles 7 y 7D. También se reportan afectaciones adicionales por las lluvias en sectores como la glorieta de Monterrey, donde se adelantan labores de limpieza.

Por ahora, las vías alternas son, para quienes se movilizan en sentido sur–norte, la calle 7 a la altura de la Clínica Medellín, continuar hacia el oriente hasta la carrera 39, bajar por la calle 9 y retomar la avenida El Poblado hacia el norte. En sentido norte–sur, hace pocos minutos habilitaron el paso.

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Además, el acceso a Patio Bonito desde la glorieta de Monterrey permanece cerrado, por lo que se sugiere tomar la avenida Las Vegas hacia la calle 4 Sur para realizar el retorno o subir por la calle 10 hasta la carrera 43C para ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga.