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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sin fecha de apertura, autoridades reparan daño en la avenida El Poblado de Medellín por socavación

Sin fecha de apertura, autoridades reparan daño en la avenida El Poblado de Medellín por socavación

La Alcaldía aseguró que adelanta estudios técnicos para iniciar obras que estabilicen el terreno. En las últimas horas habilitaron en la calzada contraria al hueco, es decir, sentido Norte- Sur.

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