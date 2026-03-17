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Así se desbordó la quebrada La Presidenta con el aguacero de este martes en Medellín

De acuerdo con reportes del Área Metropolitana, este martes cayó hasta el 34 % de la lluvia habitual de todo marzo en un año promedio.

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