Así se desbordó la quebrada La Presidenta con el aguacero de este martes en Medellín

El fuerte aguacero registrado la tarde de este martes 17 de marzo en Medellín provocó el desbordamiento de la quebrada La Presidenta. La emergencia se concentró en el suroriente de la ciudad, donde la intensidad de las lluvias generó afectaciones en la movilidad y alertas por crecientes súbitas.

El evento de precipitación tuvo una duración cercana a las dos horas, iniciando hacia las 3:00 de la tarde y alcanzando su punto más crítico entre las 4:00 de la tarde y las 4:30 de la tarde. En ese corto lapso, de acuerdo con reportes del Área Metropolitana, cayó hasta el 34 % de la lluvia habitual de todo marzo en un año promedio.

La intensidad del aguacero elevó de manera significativa el nivel de la quebrada La Presidenta. En la estación de monitoreo del SIATA, ubicada a la altura del Éxito de El Poblado, se reportó un nivel máximo de 4,3 metros.

Aunque el nivel fue inferior al registrado el pasado 28 de enero, cuando alcanzó los 4,6 metros, el aumento fue suficiente para generar el desbordamiento en algunos puntos. Esto obligó a activar protocolos de monitoreo y atención ante el riesgo de nuevas emergencias.



Las lluvias más intensas se concentraron en estaciones como Quebrada La Sanin - Las Palmas, con acumulados de hasta 60 mm, y en el INEM, con 48 mm. Estas cifras reflejan la magnitud del evento que impactó principalmente el suroriente de Medellín.

Además de La Presidenta, otras quebradas como La Poblada y La Volcana también registraron incrementos en sus caudales. Las autoridades mantienen seguimiento constante ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas.

Luego del aguacero, desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá recomendaron a la ciudadanía consultar información oficial y hacer seguimiento en tiempo real a través de las plataformas del SIATA, especialmente en medio de la actual temporada de lluvias.