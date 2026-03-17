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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fuertes lluvias generaron emergencias y afectaron la movilidad este martes en Medellín

Fuertes lluvias generaron emergencias y afectaron la movilidad este martes en Medellín

Una de las emergencias más críticas en la capital antioqueña se dio por el desbordamiento de la quebrada en sectores estratégicos de la ciudad.

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