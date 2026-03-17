Fuertes lluvias generaron emergencias y afectaron la movilidad este martes en Medellín

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Medellín provocaron múltiples emergencias y afectaciones en la movilidad durante este martes. Las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, impactaron varios sectores de la ciudad.

Uno de los puntos más críticos fue el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, que generó inundaciones a la altura de Provenza y el sector de Patio Bonito. Esta situación obligó a implementar cierres y desvíos viales para evitar mayores riesgos.

La Secretaría de Movilidad reportó el cierre de la glorieta de Monterrey, uno de los corredores clave del suroriente de la ciudad. Además, se confirmó que las lluvias también se extendieron hacia el municipio de Envigado, complicando el tránsito en esa zona.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, informó a través de sus canales oficiales que la tormenta eléctrica se presentaba en varios puntos del territorio. También confirmó el desbordamiento de la quebrada en sectores estratégicos.



Según el mandatario, no se reportan personas lesionadas hasta el momento, mientras los organismos de emergencia atienden la situación. El Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y agentes de tránsito permanecen en las zonas afectadas realizando labores de control.

Cabe mencionar, finalmente, que de acuerdo con el Sistema de Alertas Temprana (Siata), hasta pasadas las 5 de la tarde de este martes se registraron 26 descargas eléctricas: 25 de ellas en Medellín y la restante en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá.

Las lluvias de las últimas horas en Medellín provocaron diversas emergencias, sobre todo el desbordamiento de la quebrada La Presidenta que afectó la movilidad en Provenza y Patio Bonito. #VocesySonidos pic.twitter.com/Ior6dnpFNB — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 17, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones preventivas y evitar transitar por áreas inundadas. Asimismo, invitaron a reportar cualquier emergencia a la línea 123 para una atención oportuna.