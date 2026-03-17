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Avenida El Poblado en Medellín tiene cierre total por emergencia generada por quebrada La Presidenta

La restricción se mantendrá hasta que se realice una evaluación técnica completa y se garantice la seguridad para la reapertura.

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