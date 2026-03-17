Avenida El Poblado en Medellín tiene cierre total por emergencia generada por quebrada La Presidenta

La avenida El Poblado en Medellín registra cierre total en ambos sentidos tras una grave emergencia provocada por el desbordamiento y la fuerza de la quebrada La Presidenta durante las lluvias de la tarde de este martes. La situación afecta uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el aguacero generó una socavación bajo la vía, lo que ocasionó el colapso parcial de la banca. En el punto se formó un gran boquete que comprometió la estabilidad estructural de la avenida.

En medio de la emergencia, un bus quedó parcialmente atrapado en la zona afectada, evidenciando la magnitud del daño. A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.



¿Por qué hay cierre en la avenida El Poblado?

La quebrada La Presidenta, que atraviesa este sector por debajo de la avenida El Poblado, fue el origen del problema. Según explicaron autoridades distritales desde el sitio, la presión del agua durante el fuerte aguacero debilitó el terreno, generando el colapso en este tramo clave de movilidad.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía entre la calle 10 y el sector cercano a la Clínica Medellín. La restricción se mantendrá hasta que se realice una evaluación técnica completa y se garantice la seguridad para la reapertura.



En el sitio trabajan de manera articulada organismos como el DAGRD, la Secretaría de Movilidad y equipos de infraestructura. Además, Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelanta la revisión de redes subterráneas, incluida una tubería de gas detectada en la zona.

Desde la administración distrital se advirtió que los trabajos de reparación tomarán varios días debido a la magnitud de la afectación. Esto generará importantes traumatismos en la movilidad del sur de Medellín, especialmente en horas pico.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar transitar por este sector de la avenida El Poblado y tomar rutas alternas. Las restricciones ya están actualizadas en aplicaciones de navegación como Waze y en los sistemas de información vial de la ciudad, que en las próximas horas recibirá, según informaron, un diagnóstico técnico detallado, junto con el plan de intervención para restablecer el paso en esta importante vía de Medellín.