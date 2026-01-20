En vivo
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Otras seis mujeres y hasta hombres estarían entre las víctimas de urólogo en Medellín

Otras seis mujeres y hasta hombres estarían entre las víctimas de urólogo en Medellín

La cantidad de denuncias recibidas por las autoridades, que ya implica a por lo menos 26 mujeres, llevó a la administración distrital a habilitar una línea especial.

