Antioquia  / Más de 20 mujeres en Medellín denuncian que fueron víctimas de abusos por parte de un urólogo

Más de 20 mujeres en Medellín denuncian que fueron víctimas de abusos por parte de un urólogo

Las víctimas piden una investigación urgente de las autoridades, pues el profesional en la salud ya habría tenido antecedentes e, incluso, una sanción de 6 meses.

