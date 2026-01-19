Más de 20 mujeres en Medellín denuncian que fueron víctimas de abusos por parte de un urólogo

Hay indignación en la ciudad de Medellín luego de que se conociera a través de redes sociales la denuncia de una mujer en contra del urólogo Alberto Posada quien, presuntamente, estaría involucrado en diferentes casos de tocamientos indebidos en su consultorio privado ubicado en una reconocida clínica de la capital de Antioquia.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que hay un grupo de cerca de 20 mujeres que, al parecer, habrían sido víctimas del profesional en la salud, ya que aseguran sentirse “raras” luego de los procedimientos realizados por el médico urólogo con amplia trayectoria en el sector y que, incluso, tiene distinciones internacionales.

Hasta el momento se ha conocido que las mujeres tenían que ser sedadas para diferentes procedimientos y que era cuando se despertaban que comenzaban a sentir algunas anomalías en su zona íntima, por lo que, incluso, una de ellas se sometió a diferentes exámenes que habrían arrojado un supuesto abuso sexual.

La concejala de Medellín, Camila Gaviria, fue puesta al tanto de la situación y pidió que las autoridades competentes asuman rápidamente el caso y se haga justicia, ya que según ella, “no vamos a esperar que haya una víctima más para actuar”.



"Las mujeres merecemos espacios seguros y sobre todo en las consultas médicas. Yo hago un llamado a la justicia para que este caso se resuelva pronto y que estas mujeres que han sido víctimas puedan frenar esta situación y no le siga ocurriendo a otras mujeres", expresó Gaviria.

Según Gaviria, el urólogo tendría antecedentes de más de 10 años y ya se habría compulsado copias para investigarlo y que, además, por hechos relacionados ya Posada había sido sancionado por 6 meses. Es por esta situación que desde Medellín se piden claridades sobre qué es lo que realmente está pasando con el médico que aún ejercer su profesión.

De momento, la Secretaría de las Mujeres de Medellín acompañan la situación y orientan a las víctimas para que las autoridades correspondientes puedan adelantar las investigaciones y así se pueda esclarecer con plenitud la responsabilidad de Posada en los presuntos abusos y tocamientos.