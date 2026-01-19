Sindicatos del Hospital General de Medellín piden aumento del 25 %; alcaldía solo puede darles 7.6 %

¡Polémica en medio de la crisis de la salud en Antioquia! Mientras las deudas de las EPS a hospitales públicos y privados los ponen tras las cuerdas y algunos hasta han hecho despidos masivos, empleados del Hospital General de Medellín mostraron descontento porque el Distrito no les subirá el salario un 25.7%. Sindicatos argumentan acuerdo colectivo y Alcaldía que alza será solo el 7.6%.

No ha llegado el nuevo gerente del Hospital General de Medellín y ya deberá enfrentar una desavenencia con el personal, pues ya por lo menos dos sindicatos del centro asistencial han manifestado su descontento con el aumento del salario para este año, fijado en el IPC más dos puntos.

Por ejemplo SintraHGM manifestó "rechazo absoluto" contra un comunicado difundido el 15 de enero por los medios oficiales del hospital indicando el alza, que sería del 7,6% cuando según el acuerdo laboral que tienen vigente lo plantea en dos puntos arriba del salario mínimo, es decir para este caso 25,7%.

Si bien el Distrito se basó en el acuerdo aprobado por el Concejo Distrital para los funcionarios del nivel central y pensando en la crisis financiera que atraviesan clínicas y hospitales del país por las deudas de las EPS, la organización sindical no opina lo mismo.



“La compleja situación del sistema de salud y las dificultades financieras del hospital no justifican el desconocimiento de los acuerdos laborales ni el traslado de la crisis institucional a los trabajadores, quienes han sostenido el hospital incluso en los escenarios más críticos", se lee en el comunicado de SintraHGM.

https://x.com/HgmSintra/status/2011940498944991257/photo/1

Otro de los puntos que ha generado controversia es que la decisión no fue oficializado por ningún funcionario, ante la reciente salida de la gerente María del Pilar Duque. Antes las críticas que también ha hecho el sindicato Sinprogen, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó que ha habido un trabajo desde su administración, también con las organizaciones sindicales y que todos deben trabajar por sacar adelante el centro asistencial en medio de la crisis.

“Con los sindicatos y con todos los equipos del hospital y con todo el mundo ha habido respeto y ha habido trabajo. ¿Qué necesitamos? Sacar entre todo el hospital. La gente sabe cómo está el hospital en el gobierno anterior. La gente sabe cómo está hoy y lo dicen los mismos pacientes. Si hay un problema estructural de salud en el país, lo hay, pero aquí no estamos hablando de problemas de ninguno de los gerentes por razones éticas o por cosas graves, ninguno”, afirmó el mandatario local.

Mientras que este lunes habrá un plantón a las afueras del Hospital Alma Máter (IPS universitaria) por la situación, en otros hospitales públicos como el Manuel Uribe Ángel de Envigado, donde no pudieron renovarle el contrato a 35 funcionarios, la crisis también le obligó al cierre de 35 camas (15 de hospitalización y 10 de UCI).

Otro caso es el Hospital San Rafael de Itagüí, donde adeudan cuatro meses de salario a los miembros del personal y su gerente Luis Fernando Arroyave narró que sus empleados se desmayan de hambre, duermen en el centro asistencial porque no tienen pasajes, no tuvieron para darle aguinaldos a sus hijos y recurren a pagadiarios para poder suplir sus gastos.

Por lo pronto, las organizaciones sindicales del Hospital General anunciaron acciones jurídicas, administrativas y sindicales, a nivel local y nacional, para exigir este incremento. Sinprogen, además, criticó que a la fecha el personal tercerizado no ha recibido el pago correspondiente a diciembre y pidió al alcalde Gutiérrez soluciones para estas personas.