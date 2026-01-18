“Hoy hay muerte, dolor y ruina”: pacientes denuncian colapso de la Nueva EPS

El sistema público de salud atraviesa uno de sus momentos más críticos y la Nueva EPS, la más grande del país, quedó en el centro de la discusión nacional. La falta de medicamentos, la suspensión de servicios y las deudas con hospitales y gestores farmacéuticos han convertido la atención en un camino lleno de obstáculos para millones de usuarios.

En entrevista con Sala de Prensa este 18 de enero de 2026, Denis Silva, vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia, fue contundente al describir la situación actual del sistema: “Hoy hay muerte, dolor y ruina en las familias colombianas por la línea del presidente Gustavo Petro de manejar la salud”. Para los pacientes, aseguró, la crisis dejó de ser administrativa y ya tiene consecuencias directas en la vida de las personas.



Crisis de la Nueva EPS y deterioro del sistema de salud en Colombia

Silva señaló que, aunque en gobiernos anteriores también hubo problemas con las EPS, el momento actual no tiene comparación. “En gobiernos anteriores se intervinieron EPS, pero jamás vivimos lo que se está viviendo hoy”, afirmó. A su juicio, el manejo de las intervenciones agravó una crisis que hoy se siente en hospitales desfinanciados y servicios suspendidos.

La Nueva EPS, que concentra cerca de 11,5 millones de afiliados, recibe en promedio 2 billones de pesos mensuales por concepto de la Unidad de Pago por Capitación. En dos años de intervención, el monto supera los **44 billones de pesos**, pero la red prestadora denuncia que esos recursos no se están viendo reflejados en pagos oportunos.

¿Dónde están los recursos de la salud? hospitales y farmacias sin pagos

Según Silva, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) certifica que los giros se hacen, pero el problema aparece después. “La plata llega a la EPS, pero no llega a la red”, dijo. Esto ha llevado a cierres de servicios, suspensión de contratos y desabastecimiento de medicamentos esenciales.

Uno de los casos relatados fue el de una paciente con cáncer de seno cuyo tratamiento se retrasó por falta de autorizaciones completas. “Cada ciclo se demoraba meses y la paciente terminó haciendo metástasis”, contó.



“Hace meses no me entregan la medicina”: lo que dicen los usuarios de la EPS

Los testimonios de los afiliados reflejan el impacto cotidiano de la crisis. “Hace tres meses no me entregan la insulina ni la metformina”, dijo una adulta mayor. Otro usuario resumió su situación así: “Todo me quedó pendiente hace cuatro meses. Mi esposo está muy delicado de salud”.

Con deudas que, según la Contraloría, podrían superar los 21 billones de pesos, y con una movilización nacional convocada para el 26 de enero, la incertidumbre crece. Para miles de pacientes, el problema ya no es de cifras ni de reformas, sino de acceso real a la atención que necesitan.