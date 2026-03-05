Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 4 de marzo de 2026

La noche del miércoles 4 de marzo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 3289

El gran protagonista de la noche fue el número: 7094 de la serie 024, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4945

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4945, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 7525 de la serie 273, despachado a la ciudad de Medellín. Además del premio principal, la lotería caldense destacó el número 0086 como ganador de $1.500.000 sin serie.



Lotería del Valle: Sorteo 4838

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4837. El número ganador del premio mayor fue el 3428 de la serie 194. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.



Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

En el ámbito de los sorteos electrónicos, el Baloto (Sorteo 2615) no registró ganadores para el acumulado principal de $20.700 millones. Los números sorteados fueron 34 - 26 - 21 - 32 - 40 y la Superbalota 12.

En cuanto a la Revancha, los números fueron 10 - 26 - 12 - 06 - 19 y la Superbalota 14. Con un total de 14.038 ganadores en premios secundarios, el acumulado principal tampoco fue entregado, elevando la cifra para el próximo sorteo a $14.700 millones.