Blu Radio  / Nación  / Hijo de Nicolás Maduro se habría reúnido con disidencias en Medellín: esto se sabe del encuentro

Hijo de Nicolás Maduro se habría reúnido con disidencias en Medellín: esto se sabe del encuentro

El propósito central de esta reunión, ocurrida presuntamente en 2020, habría sido la negociación de asuntos relacionados con el narcotráfico. Tobón enfatizó que, aunque la noticia resulte sorpresiva por sus detalles, encaja en un contexto mayor donde Venezuela actúa como "jefe y cliente" del crimen organizado en Colombia.

