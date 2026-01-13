Alcalde Gutiérrez pidió investigar reunión entre hijo de Nicolas Maduro y las Farc en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como “muy grave” la presunta reunión que habría sostenido en la ciudad Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, para tratar asuntos relacionados con narcotráfico y vínculos con integrantes de las Farc, según un escrito de acusación de la justicia de Estados Unidos.

El mandatario local aseguró que, de haberse producido ese encuentro, ocurrió en 2020, cuando la ciudad estaba bajo otra administración, y afirmó que son esas autoridades las que deben dar explicaciones.

Gutiérrez señaló que lo que debe investigarse es si, además de personas vinculadas a las Farc, en ese encuentro también participaron jefes de estructuras criminales con presencia en Medellín y el Área Metropolitana, quienes recordemos participan del proceso de paz urbana con el Gobierno nacional.

"Y sí nos parece muy grave que se den ese tipo de reuniones en la ciudad donde se habría reunido el hijo del dictador Maduro para temas relacionados con tráfico de drogas, con personas de las Farc", indicó el mandatario.



Gutiérrez manifestó que la Administración Distrital está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones que adelanten el FBI, el gobierno de Estados Unidos y la justicia colombiana. Según explicó, la Alcaldía pondrá a disposición toda la información que sea requerida, incluidos registros de cámaras de seguridad y otros sistemas de apoyo, en caso de que así se solicite.

Las reacciones se dieron luego de que Medellín fuera mencionada en el documento judicial estadounidense, en el que se indica que hacia 2020 Maduro Guerra habría participado en una reunión en la ciudad para discutir acuerdos destinados a movilizar grandes cantidades de cocaína y armas hacia Estados Unidos hasta aproximadamente 2026. Aunque las autoridades adelantan verificaciones, hasta el momento no se conocen registros oficiales del ingreso del hijo de Maduro a la capital antioqueña, por lo que no se descarta que su desplazamiento se haya realizado por vía terrestre.