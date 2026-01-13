En vivo
Alcaldía de Medellín radicó acción para frenar efectos del decreto de emergencia económica

Alcaldía de Medellín radicó acción para frenar efectos del decreto de emergencia económica

Según el alcalde Federico Gutiérrez no aplican los argumentos del gobierno del preisdente Gustavo Petro para expedirlo. Gobernadores de todo el país se reúnen este jueves para evaluar efectos.

