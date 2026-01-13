Alcaldía de Medellín radicó acción para frenar efectos del decreto de emergencia económica

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar para que se suspenda de manera inmediata el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional el 22 de diciembre de 2025, así como los efectos de la reforma tributaria adoptada bajo esa figura.

El mandatario aseguró que la declaratoria de emergencia no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad e imprevisibilidad y responde, según dijo, a una crisis generada por el propio Gobierno. Indicó que los argumentos utilizados, como lo son la situación del sistema de salud, la seguridad, el pago de sentencias judiciales y la ola invernal no corresponden a hechos nuevos ni extraordinarios.

Gutiérrez cuestionó que el Ejecutivo haya recurrido a la emergencia para expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, entre ellos una reforma tributaria que ya había sido hundida por el Legislativo. Señaló que, desde el 1 de enero, se están cobrando nuevos impuestos que afectan el patrimonio de ciudadanos y empresas, incluyendo incrementos en el IVA de productos de consumo básico.

Como Alcalde de Medellín he radicado una solicitud ante la Corte Constitucional, que entra a sesionar hoy, pidiendo suspender el decreto de la supuesta “emergencia económica” con el que Petro quiere hacer y deshacer a su antojo, asumiendo las funciones del Congreso.

Esta…

"Como alcalde, le he pedido, y le pido a los magistrados y magistradas de la corte constitucional, que frenen ya, que frenen ya este decreto en el que el gobierno nacional nos quiere gobernar, por excepción, lo que perdió en democracia", aseguró.



Gutiérrez también advirtió que estas decisiones se estarían tomando en un contexto electoral, lo que, a su juicio, agrava la situación. Según afirmó, el Gobierno estaría buscando financiarse “en plena época de campaña” mediante medidas que golpean el bolsillo de los colombianos y que considera contrarias a la Constitución.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón manifestó que son los departamentos los más afectados con estas medidas, porque impacta los tributos propios de los licores, tabacos y los juegos de suerte y azar, por lo que evaluarán en conjunto si se adhieren a esta acción judicial gestada desde el Distrito de Medellín.

"Aquí todos tenemos que ayudar y pedirle insistentemente no sólo a la Corte Constitucional en el caso del decreto de emergencia económica, sino al Consejo de Estado en el caso del salario mínimo que revise esto, pero las gobernaciones, los departamentos que somos los más afectados fiscalmente, necesitamos a una cumbre de emergencia para este jueves", señaló Rendón.

Finalmente, el alcalde también se refirió al alza del pasaje de transporte público y del valor de la vivienda VIS, ante el incremento del salario mínimo del 23%, indicando que sin duda esto causa efectos en la economía y los precios deben subir.

La solicitud presentada ante la Corte tiene 48 páginas y fue radicada a las 7:44 de la mañana de este martes 13 de enero. En ella se pide suspender provisionalmente los decretos mientras se adelanta el análisis de fondo.