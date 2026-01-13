Emergencias por las lluvias dejan un muerto y tres viviendas afectadas en Medellín

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Medellín causaron estragos en la comuna 8, Villa Hermosa, donde al menos tres viviendas resultaron afectadas ,y se activó la búsqueda de José Miranda, de 19 años, quien desapareció luego de ser arrastrado por la creciente de la quebrada La Castro.

El director del Dagrd, Carlos Quintero, manfiestó que luego de un recorrido y labores de búsqueda por parte de los organismos de gestión del riesgo, se logró ubicar al hombre.

"Una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía, se lleva a esta persona ocasionándole la muerte. En este momento nos encontramos en las labores de recuperación del cuerpo y posteriormente entregar a fiscalía para la identificación del mismo", aseguró el director.

El caso del joven que se estaba bañando en un balneario lo convierte en la primera víctima de las luvias que se vienen registrando en el inicio del año en Medellín. Según el Dagrd, ya van por lo menos 54 emergencias relacionadas con estas precipitaciones.



"Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento y posteriormente una creciente súbita o una avenida torrencial. Desde el Dagrd estamos 24-7 atendiendo todos los llamados de la comunidad", agregó Quintero.

Persisten afectaciones en Urabá

Por su parte, en el Urabá antioqueño el incremento de las lluvias tiene afectadas a 1.270 familias en los municipios de Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y Carepa.

A estas dificultades se suman las afectaciones en la vía que comunica a Medellín con Urabá. De acuerdo con la concesión vial, hay paso controlado a un carril en el sector Godó, la variante de Fuemia y en jurisdicción de Dabeiba, debido a socavaciones y trabajos de atención en curso.