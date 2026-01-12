En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Emergencia por lluvias en Santander: salvan a familia atrapada en creciente de un río

Emergencia por lluvias en Santander: salvan a familia atrapada en creciente de un río

La familia, entre ellos varios niños, fue sorprendida por el aumento repentino del caudal de la quebrada Supatá en el sector Las Cascadas, en Suaita, Santander

Organismos de socorro rescatan a familia atrapada por creciente súbita en río de Santander.
Defensa Civil.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

