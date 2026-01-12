Emergencia por lluvias en Santander: salvan a familia atrapada en creciente de un río

Las fuertes lluvias que se registran en diferentes municipios del departamento continúan generando emergencias. Seis integrantes de una misma familia, entre ellos varios niños, fueron rescatados tras quedar atrapados por una creciente súbita en el corregimiento de Vado Real, vereda Josef III, quebrada Supatá, sector Las Cascadas, jurisdicción del municipio de Suaita.

Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos de Suaita rescataron a seis integrantes de una misma familia que quedaron atrapados por una creciente súbita en el corregimiento de Vado Real. La oportuna intervención evitó una tragedia. #VocesySonidos pic.twitter.com/sTjh7SjF50 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 12, 2026

El operativo de rescate fue liderado por la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Suaita, con el apoyo de la Policía Nacional, funcionarios del Hospital Caicedo y Flórez y miembros de la comunidad, quienes lograron poner a salvo a la familia sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con Dudwing Villamizar, integrante de la Defensa Civil, la emergencia se presentó de manera repentina, debido al aumento del caudal de la quebrada.



“Los integrantes de una misma familia, entre ellos niños, fueron sorprendidos por una creciente súbita. La rápida reacción de los organismos de socorro permitió adelantar el rescate de manera coordinada y evitar una tragedia”, señaló.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas que se presentan en la región.

“Este fin de semana ha estado marcado por fuertes lluvias. Es fundamental que las personas estén atentas al comportamiento de los afluentes y a las alertas de los organismos de emergencia. Estamos en permanente coordinación con los comités municipales de gestión del riesgo para prevenir pérdidas de vidas, especialmente durante actividades recreativas, ferias y el plan retorno, donde se han presentado situaciones de emergencia por desprendimientos de rocas y caída de árboles”, agregó Villamizar.

Las autoridades reiteraron la recomendación de evitar acercarse a ríos y quebradas durante las lluvias y reportar cualquier situación de riesgo a los organismos de socorro.