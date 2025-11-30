Fuertes lluvias causan creciente de ríos e inundaciones en zona rural de Buenaventura, Valle

Las comunidades de los ríos Yurumanguí, Naya y Cajambre enfrentan graves afectaciones debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas. La situación ha dejado viviendas inundadas, pérdidas en cultivos de pancoger, animales y enseres, generando gran preocupación entre los habitantes de esta zona rural.

“Ha sido un tema muy duro. El río ya se encuentra en un nivel que está arrastrando las viviendas. Esta situación ha traído inundaciones; gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero sí materiales y en cultivos. No hemos tenido respuestas de los entes encargados de la situación”, expresó Jesús del Carmen Gamboa, líder del Consejo Comunitario de Cajambre.

Las comunidades señalan que han venido reportando esta situación a las autoridades pertinentes, pero hasta el momento no han recibido respuestas, lo que aumenta la incertidumbre entre los habitantes.

“Es una situación muy dura. No sabemos qué hacer; nuestras cosas se están viendo afectadas y esto se repite cada vez que llueve, afectando también nuestros cultivos”, añadieron algunos pobladores.



En el sector de Yurumanguí, entre las zonas más afectadas se encuentran San Miguel, San Antonio y San Jerónimo. Los líderes comunitarios hacen un llamado urgente a las autoridades para que apoyen a las familias afectadas, cuyo sustento y bienestar están en riesgo.