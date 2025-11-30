En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Fuertes lluvias causan creciente de ríos e inundaciones en zona rural de Buenaventura, Valle

Fuertes lluvias causan creciente de ríos e inundaciones en zona rural de Buenaventura, Valle

Las autoridades adelantan el desplazamiento a la zona para evaluar daños y proteger a las comunidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad