Fuertes lluvias provocan emergencias en 13 municipios del Valle del Cauca

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el Valle del Cauca han provocado emergencias en por lo menos 13 municipios del departamento, la mayoría de ellas relacionadas con movimientos en masa y crecientes de los ríos.

La situación más compleja se ha vivido en el centro y el occidente del departamento, donde las precipitaciones han provocado deslizamientos e inundaciones, tanto en la zona rural como en el casco urbano. Cabe resaltar que el pasado 25 de diciembre en Buga, una persona murió al quedar atrapada tras un movimiento de remosión en masa.

“Buenaventura, Tuluá y San Pedro declararon la calamidad pública, y próximamente lo hará Buga con el fin de poder atender de manera pronta e inmediata todas las afectaciones que han tenido tanto en acueductos rurales como en sus vías terciarias y vías secundarias”, explicó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle.

Desde el departamento se está brindando apoyo a las alcaldías de estos municipios para atender a las familias afectadas por esta situación, tanto en la entrega de ayudas humanitarias como en el proceso de restitución de enceres y otros elementos que hayan sufrido daños durante las emergencias.



"Dos equipos operativos conformados por ocho profesionales, cada uno, estarán en el territorio recopilando la información de los afectados para cumplirles con la entrega de ayudas humanitarias de emergencia. Mi solidaridad con cada familia afectada”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.