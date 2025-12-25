En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Intensas lluvias en Nochebuena provocaron inundaciones en varios municipios del Valle del Cauca

Intensas lluvias en Nochebuena provocaron inundaciones en varios municipios del Valle del Cauca

Las autoridades del Valle del Cauca llaman a la ciudadanía a mantener la alerta tras las inundaciones en Tuluá y San Pedro, reforzando la coordinación con los organismos de socorro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad