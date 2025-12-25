Intensas lluvias en Nochebuena provocaron inundaciones en varios municipios del Valle del Cauca

La celebración de Nochebuena en el Valle del Cauca se vio afectada por fuertes lluvias que generaron emergencias en distintos municipios del departamento, obligando a la activación inmediata de los organismos de socorro y los comités municipales de gestión del riesgo.

En Tuluá, una de las zonas más afectadas, el desbordamiento del río Tuluá en el sector del barrio Tomás Uribe provocó inundaciones en barrios aledaños, las autoridades locales iniciaron monitoreo para garantizar la seguridad de los residentes.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, indicó que la coordinación entre los organismos de socorro y los comités municipales ha sido clave para atender estas emergencias de manera rápida y eficiente.

En el municipio de San Pedro, la situación también fue crítica debido al aumento repentino del caudal de la quebrada La Arrieta, que causó inundaciones en barrios urbanos y zonas rurales, afectando viviendas y espacios recreativos.



Las autoridades realizaron evacuaciones preventivas y brindaron asistencia a las familias afectadas mientras se evaluaban los daños materiales.

Finalmente, las autoridades del Valle del Cauca señalaron que continuarán el monitoreo de ríos y quebradas durante la temporada de fin de año, reforzando la coordinación entre municipios y organismos de atención de emergencias para prevenir nuevas afectaciones y garantizar la protección de las familias.

