Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta característica lo diferencia de los sorteos tradicionales y lo convierte en una opción atractiva para miles de jugadores que buscan nuevas formas de ganar.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta, lo que ofrece mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar. Para participar, los jugadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. De forma opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que facilita la participación diaria y la consulta oportuna de los resultados.



Valor de las apuestas

Este juego está diseñado para ser accesible a distintos tipos de público. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro, legal y transparente.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato único, horarios definidos y procesos regulados, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más atractivos y consultados en el país.