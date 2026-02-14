Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta característica lo diferencia de los sorteos tradicionales y lo convierte en una opción atractiva para miles de jugadores que buscan nuevas formas de ganar.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta, lo que ofrece mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar. Para participar, los jugadores deben:
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que facilita la participación diaria y la consulta oportuna de los resultados.
Este juego está diseñado para ser accesible a distintos tipos de público. Los montos permitidos son:
Todas las apuestas deben realizarse en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro, legal y transparente.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a su formato único, horarios definidos y procesos regulados, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más atractivos y consultados en el país.