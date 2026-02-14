Rompe el silencio esposa de secretario municipal que le quitó la vida a sus hijos por infidelidad

La esposa del secretario municipal señalado de quitarles la vida a sus dos hijos decidió pronunciarse públicamente por primera vez desde la tragedia.

A través de una carta difundida en redes sociales, expresó su arrepentimiento por errores en su relación y lamentó profundamente la muerte de los menores, asegurando que nada justifica la violencia que destruyó su hogar.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Itumbiara, ubicado en el estado de Goiás, en Brasil, donde el funcionario Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno, es señalado de disparar contra sus hijos de 12 y 8 años dentro de su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero. De acuerdo con el reporte de las autoridades, tras atacar a los menores, el hombre se quitó la vida con la misma arma.

El funcionario dejó una escalofriante carta antes de cometer el crimen. Foto: Rede sociales

Los niños fueron trasladados de urgencia a centros médicos cercanos. El mayor falleció poco después debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor murió horas más tarde, pese a los esfuerzos de los especialistas por salvarle la vida.



Uno de los elementos que analizan los investigadores es un mensaje publicado por el funcionario en sus redes sociales horas antes del crimen. En ese texto, que posteriormente fue eliminado, el hombre hacía referencia a dificultades sentimentales y mencionaba una supuesta infidelidad. Ese contenido es considerado una pieza clave para entender el contexto emocional previo a los hechos.



¿Qué dijo la esposa del secretario municipal?

Tras lo ocurrido, su esposa, Sarah Tinoco Araújo, rompió el silencio con una carta abierta en la que expresó el profundo dolor que enfrenta tras perder a sus hijos. En su mensaje, reconoció que cometió errores en su matrimonio y afirmó que vivirá con las consecuencias de sus decisiones.

"Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre. Reconozco, ante todos, que cometí errores en mi matrimonio. Errores que dolieron, que causaron dolor y que nunca debieron haber sucedido. Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido.

Pero también debo decir que nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto. Eran la luz de mis días, y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento.

Pido perdón a nuestras familias, amigos y a todos los que sufren con nosotros. Pido perdón especialmente a mis hijos, que ya no están aquí para escuchar mi voz y expresar cuánto los amaba.

Estoy viviendo la peor pesadilla que una madre puede enfrentar. Que Dios tenga piedad de nosotros y reciba a mis hijos en el cielo".

Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.