La Armada ha atendido a más de 11.000 familias damnificadas en Córdoba y Antioquía

La Armada de Colombia mantiene un operativo humanitario en el Caribe colombiano para atender a más de 11.000 familias afectadas por la emergencia climática, luego de los desbordamientos de los ríos Sinú y Atrato. Las poblaciones más afectadas fueron de los departamentos de Córdoba y Antioquia.

Las acciones se han desarrollado a través de la Fuerza Naval del Caribe y las unidades de la Brigada de Infantería de Marina No.1, para apoyar a las comunidades afectadas en Montería y en los municipios de Lorica, y Cereté, en Córdoba, así como en Vigía del Fuerte, Murindó y Turbo, en el departamento de Antioquia.

En Córdoba, unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 14 y del Gaula de Sucre han reforzado los muros de contención construidos a la orilla de un río con más de 4.000 sacos de tierra para reducir el impacto de las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del río Sinú. Además, con botes, camiones y vehículos tácticos, se logró evacuar personas y transportar cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria hacia los sectores más afectados.

Armada ayuda en Córdoba y Antioquia. Foto: Armada Nacional.

De manera articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Córdoba y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Cartagena, también se adelantaron evacuaciones preventivas que permitieron trasladar a 10 familias y poner a salvo a 15 mascotas. En las zonas de emergencia permanecen cerca de 150 infantes de marina, apoyando directamente a la comunidad y coordinando acciones desde el Puesto de Mando Unificado.



Por su parte, en Antioquia, la Armada ha transportado más de 30 toneladas de ayudas humanitarias que fueron distribuidas en Murindó, Vigía del Fuerte y comunidades rurales del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Según la Institución Naval, las operaciones continuarán mientras persistan las afectaciones, con el objetivo de garantizar atención oportuna y acompañamiento a las familias que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia climática.

