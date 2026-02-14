El último mensaje que dejó secretario municipal antes de atacar a sus hijos por una infidelidad

Un mensaje cargado de dolor, reproches y despedida se convirtió en una de las principales piezas que hoy analizan las autoridades tras el crimen de secretario municipal que le quitó la vida a sus hijos.

El hombre, que ocupaba un cargo de poder y confianza, publicó en sus redes sociales un texto en el que hablaba del final de su familia, de la desconfianza hacia su pareja y de un límite emocional que, según escribió, había llegado a un punto “impensado”.

Poco tiempo después de esa publicación, el funcionario atacó a sus dos hijos menores de edad dentro de su vivienda y posteriormente se quitó la vida. El caso ocurrió en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil, y el responsable fue identificado como Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, los hechos se registraron en la noche del miércoles 11 de febrero. Tras el ataque, los menores, de 12 y 8 años, fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales. El mayor falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor murió en la madrugada del jueves, luego de que los médicos intentaran salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. El funcionario murió en el lugar.



El caso ha causado conmoción no solo por la gravedad del crimen, sino por el contenido que el propio secretario dejó publicado antes de que todo ocurriera. Ese mensaje, que posteriormente fue eliminado, ahora forma parte del material probatorio que analizan los investigadores para reconstruir su estado emocional en las horas previas a la tragedia.



Este fue el último mensaje que dejó el funcionario

“Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado”.

“Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… Fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (…) Nos separamos: mis hijos y yo, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo”.

Para los investigadores, estas palabras reflejan el profundo conflicto personal que atravesaba el funcionario, marcado por el deterioro de su relación sentimental. Como parte del contexto que se analiza, en las últimas horas comenzaron a circular videos en redes sociales que presuntamente mostrarían a su esposa, identificada como Sarah Tinoco Araújo, compartiendo con otro hombre en un restaurante de lujo.

Las grabaciones, que se difundieron ampliamente, la mostrarían en actitudes afectivas con esa persona. Según versiones que hacen parte de las indagaciones, el material habría sido obtenido por un detective privado, supuestamente contratado tras varios días de sospechas sobre una posible infidelidad.

Otro elemento que ha generado impacto es que, horas antes de los hechos, Machado publicó un video junto a su hijo menor durante un entrenamiento deportivo. En ese momento, el funcionario expresó públicamente su amor y orgullo, sin que existieran señales visibles del desenlace que ocurriría esa misma noche.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas, incluyendo publicaciones digitales, testimonios y el entorno familiar, con el fin de esclarecer lo ocurrido.