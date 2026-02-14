En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El último mensaje que dejó secretario municipal antes de atacar a sus hijos por una infidelidad

El último mensaje que dejó secretario municipal antes de atacar a sus hijos por una infidelidad

El hombre, quien había contratado un investigador privado para corroborar la infidelidad de su esposa hacia él, dejó una escalofriante carta antes de cometer el crimen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad