Tecnología magnética contra la obesidad: Casa Blu del 14 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 14 de febrero de 2026:
- José Antonio Rentería, coach ontológico, máster en PNL y psicólogo cognitivo, habló sobre qué hace que una amistad sobreviva décadas.
- El doctor Ricardo Nassar, director del centro de cuidado clínico de obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se refirió sobre cómo se puede tratar las enfermedades metabólicas con tecnología de magnetos.
- Jorge Tom, CEO Iguana Producciones, comentó acerca de las grandes producciones de conciertos en Colombia.
