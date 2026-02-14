En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Cuáles son los regalos que más se dan en San Valentín en Colombia? No son flores

¿Cuáles son los regalos que más se dan en San Valentín en Colombia? No son flores

Aunque Colombia es uno de los principales países exportadores de flores y rosas a Estados Unidos, usualmente se suelen regalar artículos que funcionen en el día a día.

Publicidad

Publicidad

Publicidad