¿Cuáles son los regalos que más se dan en San Valentín en Colombia? No son flores

Colombia vive una de las fechas más esperadas por los enamorados: el Día de San Valentín, que se celebra este sábado 14 de febrero. Una conmemoración que no solo es una adopción cultural, sino que, con el paso de los años, se ha convertido en un fenómeno económico que millones de colombianos han hecho propio.

Según señala la Universidad Europea, estos comportamientos se denominan Love-conomy o economía del amor, un concepto que describe cómo se monetizan las relaciones afectivas y cómo estas se conectan con las decisiones de gasto de los colombianos.

Chema Lamirán, director del Máster en Marketing Digital de la Universidad Europea de Valencia, explica que esta práctica se refleja a nivel global gracias al ecosistema digital, lo que ha llevado a que las personas transformen hábitos de consumo, incluso en países con tradiciones distintas, como Colombia, donde no existía San Valentín, sino que se celebraba el Día del Amor y la Amistad en septiembre.

“La Love-conomy es, en esencia, la monetización de los vínculos emocionales. San Valentín en Colombia es un ejemplo claro de cómo la globalización digital introduce nuevas fechas de consumo, incluso en contextos donde ya existían celebraciones similares como Amor y Amistad”, explica Lamirán.



San Valentín: por esto se dan regalos Freepik

¿Qué se regala en San Valentín?

Colombia, por tradición, ha sido uno de los principales países exportadores de flores y rosas a Estados Unidos, donde el regalo más representativo en esta fecha son precisamente las flores. Sin embargo, pese a ser un país floricultor, no tiene como práctica principal dar este tipo de detalles.

Ante esto, y debido a la globalización impulsada por redes sociales como Instagram y TikTok, los consumidores colombianos han adoptado comportamientos asociados al FOMO (miedo a perderse algo). Por ello, en el país los regalos más frecuentes son:



Experiencias y turismo: escapadas de fin de semana, reservas en restaurantes y planes de ocio.

escapadas de fin de semana, reservas en restaurantes y planes de ocio. Tecnología y gadgets: accesorios para celulares y dispositivos personales.

accesorios para celulares y dispositivos personales. Bienestar y cuidado personal: productos de skincare y experiencias de spa, influenciados por creadores de contenido.

¿Por qué se dan regalos en San Valentín?

Según la Universidad Europea, uno de los rasgos de la Love-conomy es la baja racionalidad al momento de tomar decisiones financieras.

“Cuando una persona compra un regalo para su pareja, no percibe que adquiere un objeto, sino que invierte en validación emocional. El cerebro activa sistemas de recompensa donde el precio pierde relevancia frente al significado simbólico del gasto”, señala Lamirán.

Este detalle evidencia por qué los consumidores son más flexibles con sus presupuestos cuando el gasto se asocia al afecto y la pertenencia. En muchos casos, la compensación económica busca suplir la falta de tiempo disponible para compartir con la pareja