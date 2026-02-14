Flores colombianas vuelan para San Valentín: "Si no llegan a tiempo, ya no valen nada"

Las flores colombianas volvieron a ser protagonistas en una de las fechas más importantes para el comercio mundial: el Día de San Valentín. Este sábado 14 de febrero de 2026, millones de ramos llegaron a hogares, supermercados y floristerías de Estados Unidos, tras una operación logística que se prepara durante meses y que no admite errores.

En diálogo con*Blu Radio, Augusto Solano, presidente de Asocolflores, explicó que esta temporada es clave para el sector y que cualquier contratiempo puede significar pérdidas millonarias. “Si las flores no llegan a tiempo, pues ya no valen nada al día siguiente”, advirtió sin rodeos.



Exportaciones de flores colombianas para San Valentín

Según Solano, este año se comercializaron cerca de 900 millones de tallos, de los cuales alrededor del 90 % tuvo como destino Estados Unidos. En total, se movilizaron unas 65.000 toneladas de flores, una cifra que da cuenta de la magnitud del operativo.

Las rosas rojas siguen siendo las más solicitadas, pero no son las únicas. Colombia exporta claveles, crisantemos, astromelias y una amplia variedad de flores que hoy llegan, en su mayoría, en arreglos listos para la venta. “En Estados Unidos, cerca del 70 % de las flores se venden en supermercados y la mayoría son bouquets ya armados”, explicó Solano.

Rosas colombianas exportadas para San Valentín Foto: Blu Radio

El reto logístico para que las flores lleguen frescas

Mover flores es un desafío técnico. El proceso empieza desde el cultivo, meses antes, y se vuelve crítico semanas previas a la fecha. Las flores viajan a 3 grados centígrados, dentro de una cadena de frío que no puede romperse.

Aerolíneas como Avianca y LATAM, junto con compañías cargueras, realizaron hasta 50 vuelos diarios en los días pico. El 95 % de las flores entra por aeropuertos de Estados Unidos, donde pasan controles fitosanitarios antes de ser distribuidas por carretera incluso a pueblos pequeños y zonas lejanas.

“Una nevada en el momento equivocado puede echar todo al traste”, reconoció Solano.



Impacto económico para Colombia

San Valentín representa cerca del 18 % de las ventas anuales del sector floricultor. Aunque se vende más y a mejor precio, los costos también se disparan, especialmente el transporte, ya que muchos aviones llegan vacíos solo para llevar flores.

“No fue un San Valentín excepcional, pero sí uno bueno y normal, como debe ser”, concluyó Solano. Al final, millones de personas celebraron el amor con flores que, una vez más, llevaron el sello de Colombia.