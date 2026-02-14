En vivo
Flores colombianas vuelan para San Valentín: "Si no llegan a tiempo, ya no valen nada"

Flores colombianas vuelan para San Valentín: "Si no llegan a tiempo, ya no valen nada"

Más de 900 millones de flores colombianas viajaron a Estados Unidos por San Valentín. El reto no es venderlas, sino que lleguen a tiempo.

